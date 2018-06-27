Киев и представители сепаратистов на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске в среду подтвердили приверженность перемирию с 1 июля, заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает "Интерфакс-Украина".

"Трехсторонняя контактная группа приняла заявление в связи с началом уборки урожая. При участии отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтверждена приверженность к полному и всеобъемлющему прекращению огня с 1 июля 00.01 по киевскому времени", - сказал он.

Кроме того, участники стороны конфликта подтвердили свою общую и твердую приверженность полному выполнению минских соглашений.

"Я исхожу из того, что стороны уже довели это решение до соответствующих высших структур", - сказал он.

Как сообщала "Страна", под Мариуполем ночью стреляли из тяжелого вооружения.

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