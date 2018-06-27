Синоптик Наталья Диденко дала уточненный прогноз погоды на 28 июня.

"Дожди и грозы, сильные ливни с вероятность града и шквалов в День Конституции ожидаются на Западе, Севере, в Центре (кроме Днепра и районов) и в Одесской области. На остальной территории или без существенных осадков или местами небольшой дождь. Температура + 25 ... + 30, на Западе + 22 ..+ 27 градусов, на Востоке и Юге + 29... + 34 градусов, местами до + 35 ...+ 37 градусов"- написала она.

В Киеве уже с вечера 27 - грозовые ливни.

Синоптик напомнила автомобилистам внимательно смотреть, где они паркуются. Деревья намокают и даже большие ветви могут падать. "Лучше намокнуть, чем травмироваться", - написала она.

Днем 28 июня в столице дождь притихнет, вечером в четверг и в ночь на пятницу вновь увеличится вероятность ливня и грозы. "В ближайшие дни синоптическая ситуация - ух!" - резюмировала она.

Фото: facebook.com

Наступление дождливо погоде уже зарегистрировали синоптические карты.

"На Полтавщине, юге Харьковской и Днепропетровской - местами мамадарагая. Грозы, ливни. Красные ячейки - тому подтверждение", - написала Диденко

Фото: facebook.com

Ранее синоптик Наталья Диденко обратила внимание, что жара на Востоке и свежесть на Западе создают значительный температурный контраст, и именно в зоне контрастов рождаются ливни, грозы, град и даже смерчи.

Напомним также, что погода в июле будет колебаться от +10 до тропических +36 градусов.

Как сообщала "Страна", сразу в четырех областях Украины в середине недели пройдут грозовые дожди.