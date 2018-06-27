Буйные валютчики перевернули верх тормашками межбанк в последний рабочий день перед Днем Конституции. В итоге 27 июня безналичный курс доллара подскочил сразу на 16 копеек, и остановился на отметке 26,33-26,36 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Госказначейство не стало дожидаться вечера, а в первой половине дня в один присест отгрузило на счета бизнеса возмещений по НДС на общую сумму 3,6 млрд. грн. Что сразу повлияло на желание экспортеров продавать доллар: многие свернули конвертацию свободной части выручки (необязательные к продаже 50%). И тут же создали валютный дефицит в период активного закрытия платежей в конце июня (28-29 число будут нерабочими в Украине - страна будет праздновать День Конституции).

"Наблюдалась высокая активность участников рынка в преддверии длительных выходных: исполнялись экспортные и импортные контракты, проводились бюджетные расчеты и трансферты. И все это в период выплат НДС и растущей гривневой ликвидности, которая способствовала росту волатильности котировок", - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Это все происходило по мере роста спроса на доллар со стороны самих банков. С 1 июля им нужно выполнить новые требования по короткой валютной позиции (по продаже долларов и евро на счетах клиентов): ее размер с понедельника уменьшается с 8% до 5%. Так что по сути финансисты должны вернуть тот клиентский доллар, которым они торговали на межбанке в последнее время. Потому многим пришлось сегодня откупать СКВ, чтобы уложиться в норматив.

"Высокая активность и курсовая динамика сегодняшних торгов стали отражением ситуативных интересов крупных игроков рынка при решении ими задач финализации расчетов за полугодие и фиксации банками валютных позиций", - подтвердил Куринной.

Из числа скупщиков доллара в среду выделяли Ситибанк, Креди Агриколь Банк, Альфа-Банк, ProCredit Bank. А из продавцов - Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль и УкрСиббанк. Не наблюдалось крупных продаж от одного из главных маркет-мейкеров межбанка - ПУМБа. Казначеи полагают, что его главные клиенты - металлургические предприятия - получили крупные выплаты по НДС.

Но при всем этом объем межбанковских торгов 27 июня вырос со вчерашних $431,26 млн. до $512,22 млн., и оказался на одном из самых высоких уровней за весь июнь (больше было только 21 числа - $518,10 млн.).

Интересно, что межбанковское подорожание доллара на 16 копеек, не подтолкнуло финансистов к пропорциональному пересчету наличных курсов. Средняя стоимость бакса для людей поднялась на 5-7 копеек, и укладывалась в рамки 26,25-26,40 грн./$. В них работали Альфа-Банк, Креди Агриколь Банк, Укрэксимбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк, ОТП Банк, Укргазбанк, ПУМБ, УкрСиббанк и Проминвестбанк. При этом выкупали валюту у населения в среднем по 25,90-26,10 грн./$.

Что дальше

Банкиры обещают продержать эти ценники все четыре праздничных дня, и менять что-то лишь после новых межбанковских торгов.

Их в понедельник, 2 июля, прогнозируют провести достаточно спокойно. «Конечно, гривневая выплата по НДС продолжит давить на валютный рынок и в первый день после праздников. Но уже не так сильно, как сегодня. Поскольку не будет такого спроса на доллар - ведь гривну под сделки понедельника нужно резервировать уже сегодня, что сделают немногие. Это экономически нецелесообразно для предприятий, которые потеряются проценты за 4 дня", - заметил Юрий Гриненко. Он ждет в понедельник старт межбанка в рамках 26,30-26,35 грн./$ и движения котировок в этом коридоре.

Но самое интересное начнется во вторник, когда на безналичном рынке начнется продажа валютной выручки сразу за 3 дня: выходные 28-29 июня и рабочее 2 июля. Многие казначеи ждут удешевления доллара: например, Олег Куринной рассчитывает на следующей неделе на торговлю межбанка в рамках 26,10-26,20 грн./$. Хотя не исключаются и сюрпризы.

"Действительно со вторника должны увеличиться валютные продажи, однако начнутся и активные покупки доллара со стороны нерезидентов - под репатриацию дивидендов. Так что посмотрим кто победит - покупатели или продавцы", - резюмировал Юрий Гриненко.

Ранее "Страна" сообщала, что что валютчики планируют сделать с гривней под День Конституции.

Мы писали, что Нацбанк с научной точки зрения объяснил, почему гривна обесценилась в 14 раз.

Также Нацбанк продлил требование для экспортеров продавать половину своей выручки.