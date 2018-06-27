Спасатели призвали туристов воздержаться от выхода на высокогорье Карпат 28 и 29 июня из-за сложных погодных условий. Об этом говорится в сообщении на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в социальной сети Facebook.

"Важная информация для всех кто планирует туристические путешествия горной местностью. По данным Укргидрометцентра, 28-29 июня, в Ивано-Франковской области в результате влияния активных атмосферных фронтов, ожидаются продолжительные дожди (количество осадков более 100 мм), местами грозы, усиление ветра до 15 -20 м/с. Рекомендуем в течение нескольких следующих дней воздержаться от выхода на высокогорье", - говорится в нем.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112/

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