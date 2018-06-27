В Житомире ищут водителя, который пристрелил собаку, не выходя из авто. Видео 18+
В Житомире водитель автомобиля Nissan застрелил бродячую собаку, которая лежала на обочине дороги.
Как отмечается на видеозаписи, инцидент произошел в 21:38 понедельника, 18 июня по адресу ул. Дашкевича, 5.
Видео: facebook.com/KyivOperativ
Как сообщала "Страна", опубликовано видео чудесного спасения водителя авто после удара на бешеной скорости о два столба.
Водителя автомобиля чудесным образом выбросило из машины, он упал рядом и остался невредимым. Мужчина быстро пришел в себя и поспешил спасать пассажирку, которую впоследствии госпитализировали.
Напомним, что на трассе Киев-Одесса водитель микроавтобуса уснул за рулем и протаранил молоковоз. После сильного удара его микроавтобус еще около 300-400 метров тянуло по инерции по трассе.
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