В Житомире водитель автомобиля Nissan застрелил бродячую собаку, которая лежала на обочине дороги.

Как отмечается на видеозаписи, инцидент произошел в 21:38 понедельника, 18 июня по адресу ул. Дашкевича, 5.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", опубликовано видео чудесного спасения водителя авто после удара на бешеной скорости о два столба.

Водителя автомобиля чудесным образом выбросило из машины, он упал рядом и остался невредимым. Мужчина быстро пришел в себя и поспешил спасать пассажирку, которую впоследствии госпитализировали.

Напомним, что на трассе Киев-Одесса водитель микроавтобуса уснул за рулем и протаранил молоковоз. После сильного удара его микроавтобус еще около 300-400 метров тянуло по инерции по трассе.