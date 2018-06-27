В среду, 27 июня, в Запорожье около 100 тысяч человек остались без электроэнергии из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи мощностью 150 кВ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Запорожьеоблэнерго".

Высоковольтная линия электропередач, которая находится в совместном пользовании "Запорожьеоблэнерго" и "Днепрооблэнерго" получила повреждения во время грозы.

Поврежденный участок линии находится в Днепропетровской области, но от него запитана подстанция "Армалит" "Запорожьеоблэнерго", снабжающая большую часть Днепровского района города, находящуюся на правом берегу Днепра: Бородинский и Осипенковский жилмассивы, поселки Верхняя Хортица и Великий Луг.

Сейчас "Запорожьеоблэнерго" работает над созданием резервных схем питания, через которые планируют восстановить энергоснабжение района до конца среды.

Ремонт на месте повреждения линии ведут сотрудники "Днепрооблэнерго".

Ранее "Страна" писала о том, что сбой Telegram произошел из-за отключения электричества в районе Амстердама.

Также мы сообщали, что харьковчан призвали работать ночью и в выходные ради экономии электричества.