Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила тарифы на электроэнергию на третий квартал 2018 года для промышленности и других небытовых потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.

Для 27 из 32 компаний тарифы для потребителей первого класса напряжения (получают электрическую энергию с напряжением более 35 кВ) и второго класса напряжения (подключены к сетям с напряжением до 35 кВ) на третий квартал по сравнению со вторым кварталом изменение цены не превысит 1%.

Тогда как для трех компаний тариф увеличился:

"Запорожьеоблэнерго" на 1,98% до 170,45 коп./кВт-час по первому классу и на 1,78% до 211,06 коп./кВт-час по второму классу;

"Тернопольоблэнерго" на 2,3% до 189,75 коп./кВт-час для первого класса и на 2,06% до 243,023 коп./кВт-час для второго класса;

"Черновцыоблэнерго" на 1,62% до 182,2 коп./кВт-час для первого класса и на 1,47% до 232,57 коп./кВт-час для второго класса.

Также для двух компаний тариф снизился:

"Энергия-Новый Роздил" на 1,89% до 167,6 коп./кВт-час для первого класса и на 1,63% до 213,8 коп./кВт-час для второго класса;

"ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" на 1,5% до 157 коп./кВт-час для первого класса и на 1,26% до 191,6 коп./кВт-час для второго класса.

Как сообщала "Страна", с 1 августа коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго планирует взять в управление теплоэлектростанции Киева, которые подают в город горячую воду и отопление. Предусмотрен рост тарифов.

Напомним, что НКРЭКУ установила новые требования поставки электроэнергии потребителям.