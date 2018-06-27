В четверг, 28 июня, в Украине преимущественно дожди. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Температура на западе составит от 22 до 26 градусов тепла. На востоке дожди с грозами ожидаются только в Луганской области, воздух прогреется от 33 до 35 градусов.

На севере тоже осадки. Дневная температура от 26 до 33 градусов. В центре дожди с грозами, температура 26-32 градуса с отметкой плюс.

На юге сухо будет только в Херсонской области и оккупированном Крыму. Дневная температура от 28 до 35 градусов тепла.

В Киеве тоже дождливая погода, столбик термометра поднимется от 28 до 30 градусов тепла.

Фото: meteo.gov.ua/

Как сообщала Страна, синоптик предупредила, где в Украине могут появиться смерчи.

Ранее синоптик показала, где в Украине пройдут дожди перед Днем Конституции.

Также синоптик дала прогноз по дождю, жаре и похолоданию в Киеве до конца недели.