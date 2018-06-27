Столица Финляндии Хельсинки остается наиболее вероятным местом встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Также возможным местом встречи лидеров двух государств ранее СМИ называли австрийскую столицу Вену. Однако теперь, как утверждает источник, "этот вариант сейчас по большому счету исключен".

В середине июля у Дональда Трампа запланирован визит в Брюссель на саммит НАТО и рабочий визит в Великобританию. Два источника, знакомых с ситуацией, рассказали телеканалу, что встреча лидеров США и России может состояться 10 июля - до этих двух мероприятий.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что о времени и месте проведения встречи Путина и Трампа будет объявлено в четверг. По его словам, "для саммита выбрано очень удобное место и для России, и для США - это третья страна".

Ранее "Страна" писала о том, что встреча Путина и Трампа может пройти не там, где планировалось.

Также мы сообщали, что Путин в Кремле встретится с советником Трампа Джоном Болтоном.