Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 26,34 грн/$1 с 26,1925 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,32-26,36 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,3275 грн/$1 с 26,1892 грн/$1. Торговый оборот составил $512,22 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $431,26 млн.

Национальный банк Украины ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 2 июля 2018г до уровня 26.327494 грн/$1 по сравнению с 26.189170 грн/$1 на 27 июня 2018г

100 долларов - США 2632.7494

100 евро - 3058.2017

10 российских рублей - 4.1700

Как сообщала "Страна", Нацбанк с научной точки зрения объяснил, почему гривна обесценилась в 14 раз.

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