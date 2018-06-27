В четверг, 28 июня, с 06:00 до 11:00 в Киеве ограничат движения для транспортных средств и пешеходов в центре города. Причина - проведение государственных мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Ограничение на передвижение автотранспорта и пешеходов будет действовать на следующих участках дороги:- ул.Пилипа Орлика (от перекрестка с ул.Академика Богомольца до перекрестка с ул.Шелковичной); - ул.Липская (от перекрестка с ул.Пилипа Орлика до перекрестка с ул.Институтской); - пер.Липский (полностью).

"Будьте осторожны на дороге и заранее планируйте маршруты следования, чтобы избежать неудобств", - призвали в патрульной полиции Украины.

В Киеве на пересечении улиц Пилипа Орлика и Липской находится монумент в честь украинского политического деятеля и гетьмана Войска Запорожского Пилипа Орлика.

28 июня в Украине государственный праздник – День Конституции. В День Конституции запланировано возложение цветов к памятнику автору первой украинской Конституции - гетману Пилипу Орлику в Киеве.

Как сообщала "Страна", синоптик Наталья Диденко обратила внимание, что жара на Востоке и свежесть на Западе создают значительный температурный контраст, и именно в зоне контрастов рождаются ливни, грозы, град и даже смерчи.

Напомним, что до 18 июля на эстакадном выезде на Южный мостовой переход с Московского шоссе будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения.