Подпольный цех по изготовлению патронов выявлен полицейскими в Коммунарском районе Запорожья. Об том сообщается на сайте областной Нацполиции.

Нелегальное производство было организовано двумя местными жителями. В процессе обыска, у них изъяли средства производства, материалы и изготовленную продукцию.

Фото: zp.npu.gov.ua

"Правоохранители установили, что незаконным изготовлением боеприпасов на территории Коммунарского района занимались местные жители 1967 и 1963 рождения. Полицейские провели одновременные обыски по местам проживания и частных владениях фигурантов", - говорится в сообщении.

В ходе обысков правоохранители изъяли 11 станков для изготовления патронов, 1,1тыс. охотничьих патронов, пластиковые контейнеры, используемые для изготовления свинцовых патронов, гильзы к охотничьим патронам, 5 металлических банок с порохом.

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