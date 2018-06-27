Сегодня суд смягчил меру пресечения житомирскому журналисту Василию Муравицкому, который был арестован прошлым летом по подозрению в госизмене.

Теперь он находится под домашним арестом - хотя следствие по тяжким статьям уголовного кодекса все равно продолжается.

Муравицкий - это уже третий украинский журналист, который находился в СИЗО по политической статье. И который, просидев в заключении, так или иначе оказался дома.

Сначала фемида освободила Руслана Коцабу. Потом - Дмитрия Васильца (и его помощника Евгения Тимонина). Теперь из СИЗО вышел Василий Муравицкий. Остается в заключении лишь Кирилл Вышинский.

Что интересно, ни один журналист в Украине по тяжким политстатьям до сих пор не осужден. Единственный приговор - Васильцу и Тимонину - суд отменил. При этом преследуют и арестовывают журналистов по этим обвинениям в Украине регулярно.

"Страна" вспомнила, что известно о деле Муравицкого, которое, видимо, тоже разваливается.

Как и за что арестовали Муравицкого

Силовики пришли к Муравицкому всего через несколько дней после того, как у него родился сын Андрей. Журналиста задержали прямо в роддоме.

Отправная точка дела против журналиста - его официальный "белый" контракт на сотрудничество с информагентством "Россия сегодня". Что не запрещено ни одним законом Украины.

За подписью Муравицкого на сайтах этого агенства выходили материалы о ситуации в Крыму и статьи с критикой украинской власти, которые не понравились СБУ.

По этим публикациям Муравицкого обвинили в "психологическом манипулировании общественным сознанием" и даже сборе средств в пользу "ДНР" и "ЛНР", назвав "прокремлевским" журналистом-блогером.

Чтобы доказать манипуляции, СБУ ссылалась на некие "лингвистические и судебно-психологические экспертизы текстов".

Якобы по указанию "российских кураторов" Муравицкий готовил и распространял антиукраинские материалы, тематику и содержание материалов получал по почте или на мессенджер.

Его статьи, как говорится в сообщении СБУ, публиковались на шести интернет-сайтах, которые "администрировались из РФ и временно оккупированных территориях Украины" (правда, названия сайтов не указаны).

После задержания, в августе 2017 года, Муравицкого обвинили по нескольким статьям - в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, разжигании национальной розни, а также содействии деятельности террористических организаций.

Суд арестовал журналиста без права выхода под залог и неизменно продлевал его арест. Но что-то пошло не так.

Внезапно отпустили

Сегодня, 27 июня, Муравицкого выпустили из СИЗО под домашний арест.

"Сторона защитыразгромила доводы прокуроров, которые пытались в процессе заседания внести доказательства, которых не было в материалах дела, основываясь на том, что следователь попросту забыл это сделать" - рассказал "Стране" адвокат Муравицкого Андрей Доманский.

Также адвокат заявил, что в очередной раз сторона обвинения не смогла обосновать риски для избрания максимально строгой меры пресечения - и только ссылалась на тяжесть преступления, в котором обвиняется Муравицкий.

"Сторона защиты сегодня, фактически, доказала необоснованность подозрения", - заявил адвокат.

Дело "спотыкалось" и раньше. В январе у Муравицкого по отводу защиты сменился судья. Еще раньше адвокаты заявляли, что следствие в качестве доказательств приводит в суде явный бред.

Так возник кот по кличке "Пампух" - он фигурировал в материалах уголовного дела как "агент".

"Следствием с каналов связи была зафиксирована информация о неком Пампухе. Его засчитали как неустановленное лицо, как агента. А это кот родственников Василия по кличке Пампух. Это есть в материалах дела", - отметил адвокат Муравицкого Андрей Гожый.

По его мнению, это свидетельствует о том, насколько следствие халатно и поверхностно относится к делу.

Отметили этот факт и в мире.

Критика дела Муравицкого

О том, что следствие против журналиста нарушает все мыслимые правозащитные нормы, заявляли не только украинские правозащитники, но и международные организации.

В Amnesty International назвали Муравицкого "узником совести". "Власть Украины должна снять все обвинения с Василия Муравицкого, журналиста и узника совести, который находится под стражей исключительно за реализацию своего права на свободу выражения", - говорится в заявлении организации от 20 декабря 2017 года.

В Amnesty отметили, что Муравицкий в своих статьях критиковал украинскую власть, но не пытался подстрекать к насилию или разжигать ненависть к народам, нациям или религиозным группам.

Кроме того, организация утверждала, что проводилось давление на суд - в ноябре житомирские активисты в камуфляже с трибуны облсовета угрожали насилием и смертью людям, поддерживающим Муравицкого и требовали "повлиять на таких как Муравицкий". Примерно то же самое они делали на суде по делу журналиста.

В свою очередь Международное общество по защите прав человека в своем докладе заявило, что Муравицкому не был обеспечен справедливый суд. Его даже не выпускали из стеклянного бокса для переговоров с адвокатом в суде.

МОПЧ считает, что задержание Муравицкого в роддоме можно расценивать как демонстрацию, направленную на представителей журналистского сообщества Украины.

В апреле 2018 года Муравицкого признали политзаключенным в докладе по правам человека Госдепа США.