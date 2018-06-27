В среду, 27 июня в Казане сборная Южной Кореи по футболу сенсационно обыграла действующих чемпионов мира - команду Германии, которой для выхода из группы нужна была только победа.

Оба тайма матча проходили в массированных немецких атаках и ответных корейских "контрах".

Сборная Германии раз за разом накатывалась на ворота Чо Хён У, но азиатские игроки не допустили взятия своих ворот Бундесмашиной.

В самой концовке встречи немцы пошли на отчаянные меры, предельно ослабив свою защиту в пользу атаки, и на 90+2 минуте матча игроки Южной Кореи сумели забить.

Сперва их гол был отменен из-за "офсайда", однако главный судья решил воспользоваться видеоповтором и засчитал мяч.

Все 11 игроков сборной Германии, включая вратаря, сразу же побежали отыгрываться и на 90+5 минуте пропустили еще раз. Сон Хын Мин забил гол в пустые ворота и оформил, на текущий момент, самую главную сенсацию группового этапа ЧМ-2018.

Южная Корея обошла Германию по числу забитых на Мундиале голов и заняла третье место в группе F.

Как сообщала "Страна", в параллельном матче сборная Швеции разгромила Мексику и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018. Мексика пробилась в следующий этап со второго места.

Напомним все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.