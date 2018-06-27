В среду, 27 июня сборная Швеции в Екатеринбурге оформила выход в 1/8 финала ЧМ-2018 из группы F. Скандинавы разгромили мексиканцев со счетом 3:0.

Первый тайм матча завершился вничью 0:0 и все самое интересное произошло во второй половине игры.

На 50-й минуте отличился Аугустинссон. Через 12 минут Андреас Гранквист забил с пенальти, а окончательный счет в матче установился на 74-й минуте, когда Эдсон Альварес подправил мяч в свои ворота после прострела с фланга.

Шведские футболисты прорвались в 1/8 финала даже с первого места.

Как сообщала "Страна", сборная Хорватия оставила за бортом плей-офф Исландию и помогла выйти команде Аргентины. Исландцам забили Бадель на 53-й и Перишич на 90-й минутах.

Напомним все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.