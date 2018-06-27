Жураналиста Василия Муравицкого, которого обвиняют в тяжких преступлениях: создании террористической группы, посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в государственной измене, выпустили под домашний арест.

Об этом сообщил "Стране" адвокат Андрей Доманский.

"Сегодня сторона защиты в очередной раз разгромила доводы прокуроров, которые пытались в процессе заседания внести доказательства, которых небыло в материалах дела, основываясь на том, что следователь попросту забыл это сделать" - рассказал "Стране" адвокат Муравицкого Андрей Доманский.

Также адвокат заявил, что в очередной раз сторона обвинения не смогла обосновать риски для избрания максимально строгой меры пресечения и только ссылалась на тяжесть преступления, в котором обвиняется Муравицкий.

"Сторона защиты сегодня, фактически, доказала необоснованность подозрения", - заявил адвокат.

Напомним, 2 августа 2017 года суд арестовал житомирского оппозиционного журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняют по ряду статей УК.

В частности по ч. 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), части 1 статьи 111 (государственная измена), части 2 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности), части 1 статьи 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

По данным СБУ, в Житомирской области Муравицкий, по указанию российских кураторов, "готовил и распространял антиукраинские материалы". Подготовленные статьи якобы публиковались на шести интернет-сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины.

По словам самого Муравицкого, его арестовали за статью о дорогах в Крыму - сколько их построила Россия. Она была расценена как "оправдание законности аннексии полуострова".