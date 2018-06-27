Правоохранители Черкасской области задержали киевского бизнесмена по подозрению в подготовке заказного убийства общественного активиста и еще двоих жителей Черкащины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины.

"Сотрудники департамента контрразведки СБ Украины под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры предупредили с помощью имитации заказное убийство общественного активиста и еще двух человек, которые отстаивали права селян в одном из районов Черкасской области", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), пп. 1, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц) ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного порядка или на захват государственной власти) Уголовного кодекса, СБУ установила, что заказчиком убийств является бизнесмен из Киева, семья которого занимается в Черкасской области земельным бизнесом с паями местных жителей.

Отмечается, что владельцы паев выражали недовольство условиями сотрудничества и требовали увеличить оплату.

По информации СБУ, для запугивания людей бизнесмен заказал убийство представителя общественного объединения "Самооборона Майдана Черкасской области", председателя одного из сельских советов района и ее близкого родственника.

Согласно сообщению, к правоохранителям обратился киллер, который сообщил о подготовке убийства и согласился сотрудничать со следствием.

В дальнейшем исполнитель убийства встретился с подозреваемым, получил фамилии будущих жертв и инструкции по их ликвидации.

Для имитации преступления организовали "исчезновение" активиста, а заказчику предоставили постановочные фото, которые должны были убедить его в смерти жертвы.

"Оперативники спецслужбы задокументировали передачу заказчиком после получения "доказательств" совершения убийства пятнадцати тысяч долларов США и задержали злоумышленника", - сообщает пресс-служба СБУ.

В настоящее время подозреваемому сообщили о подозрении. Суд заключил задержанного под арест.





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