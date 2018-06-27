В Польше на стройке погиб 46-летний гражданин Украины. Об этом сообщает Eska.pl.

Инцидент произошел в восемь часов в городе Вроцлав. На строительной площадке, где украинец работал, на него упала часть конструкции лестницы. На место сразу прибыли четыре бригады пожарных и два автомобиля спасателей.

"Там работала наша группа спасателей. Элемент, который раздавил человека, подняли с помощью крана. Доступ был затруднен. Было непросто зацепить краном элемент конструкции лестницы, чтобы вытащить оттуда мужчину", - говорит работник пожарной команды.

Сейчас причины аварии на строительстве неизвестны. Полиция и прокуратура занимаются расследованием.

Как сообщала "Страна", ранее в Польше погиб украинец, который ремонтировал базилику.

Мы писали, что в Польше дерево убило заместителя мэра города во время внезапного шквала.

Также стало известно, что дело польского работодателя, который бросил на улице украинку с инсультом, дошло до суда.