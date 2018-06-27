Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко прокомментировал появление на конференции по свободе слова волонтера АТО, заявившего о новых фактах в деле Сенцова.

Как рассказывала "Страна", человек с позывным "Иван Сирко" заявил, что привозил Сенцову в Крым некий предмет, из-за которого тому в России дали 20 лет колонии (предположительно, речь идет о взрывчатке).

Томиленко призвал в Facebook "не искать теории заговора". И подчеркнул, что мероприятие по Сенцову было организовано по предложению Центра информации по правам человека.

"Вчера на масштабном мероприятии солидарности с Олегом Сенцовым, который проводил авторитетный Центр информации о правах человека, слово взял гражданин в камуфляже. Он заявил, что является соратником Олега Сенцова по Майдану и по Крыму. И озвучил сбивчивую версию о спецслужбах, "взрывчатке" или еще что-то...

НО. Почему политики позволяют себе делать вывод, что ОБСЕ и НСЖУ организовали в Киеве мероприятие для "информационных гибридных вбросов", то есть выступление этого непонятного человека ???

Вчера в Киеве состоялась международная экспертная дискуссия "Усиление свободы и плюрализма СМИ в Украине". Ее организатор - Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Национальный союз журналистов была одним из партнеров мероприятия, поскольку мы убеждены, что крайне нужной является серьезный разговор об угрозах свободе слова в Украине. Участниками конференции стали почти 200 журналистов национальных и местных СМИ, экспертов из Украины и Европы. Освещение мероприятия велось национальными телеканалами. Ключевые вопросы - свобода слова, физическая безопасность, системная безнаказанность за нападения на журналистов, противодействие пропаганде и дезинформации, журналистская этика.

Представитель ОБСЕ Арлем Дезир несколько раз в течение конференции подчеркнул, что требует немедленного освобождения украинцев - Станислава Асеева, Романа Сущенко, Николая Семены и Олега Сенцова.

ПОЧЕМУ ???? Руководители органов власти - Мининформа, Нацсовета по вопросам ТВ и радио, Комитета ВР по вопросам свободы слова, МВД, АП и ВР - не пришли к журналистам на масштабное мероприятие и не отчитались как они защищают свободу слова и журналистов?

Зато из властных кабинетов распространяются реальные фейки! Господин Дезир / ОБСЕ - НЕ приглашал русских на конференцию по свободе слова в Украине, в чем его пытаются обвинить.

А представители МИД РФ - да, они пришли на конференцию. Но БЕЗ приглашения представителя ОБСЕ, пользуясь дипломатическим иммунитетом. (И реально, россияне никакой цели не достигли, потому что конференция их заявления проигнорировала полностью).

Уже после официального завершения Конференции - по предложению Центра информации по правам человека - прошла акция солидарности с Олегом Сенцов "Мы дойдем до конца". Эта акция широко анонсировалась. И пришло много художников, представителей СМИ, граждан. И среди тех, кто пришел и тот гражданин в камуфляже ...

Поэтому мы должны возмущаться заявлением "в камуфляже". Но не стоит придавать ему веса чиновничьими заявлениями о теории заговора...".

Как сообщала "Страна", по мнению главы НСЖУ, власть спекулирует на теме войны и не реагирует на расследования о коррупции.

Отметим, что украинские власти также допускают язык ненависти в отношении журналистов. Заявление европейских правозащитников.