Россия и Соединенные Штаты договорились провести саммит между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Independent.

Помощник по внешней политике Кремля Юрий Ушаков сказал, что саммит будет проходить во "взаимоприемлемой третьей стране" и что еще несколько недель необходимы для подготовки мероприятия.

Он добавил, что Москва и Вашингтон объявят время и место проведения саммита в четверг.

Ушаков сделал это заявление после того, как Путин провел переговоры с советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном в Кремле.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американскому президенту Дональду Трампу и российскому лидеру Владимиру Путину предстоит обсудить много вопросов, включая Сирию и Украину.