В Минске договорились об установлении режима тишины по всей линии фронта длиной 426 километров на два летних месяца начиная с 1 июля.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

Решение о перемирии в связи с началом жатвы приняла Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО, написала она

По информации Олифер гуманитарная подгруппа продолжает работать над освобождением удерживаемых лиц. Вопросы безопасности были ключевыми и в работе подгруппы по социально-экономическим вопросам, где особое внимание уделено работе Донецкой фильтровальной станции. Кроме того понимался вопрос, что из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны ОРДЛО работники компании "Водафон Украины" до сих пор не могут восстановить оборудование, необходимое для полноценной работы мобильной связи на Донбассе.

Фото: facebook.com/darka.olifer

Как сообщала "Страна", под Мариуполем ночью стреляли из тяжелого вооружения.

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