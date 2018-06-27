В Москве в торговом центре "Атриум", который расположен рядом со станцией метро "Курская" вспыхнул серьезный пожар. Об этом сообщает портал iz.ru.

Уточняется, что возгорание произошло на крыше торгового центра.

По некоторым данным, пожарная тревога не включилась.

Из здания "Атриума" эвакуировали посетителей. Видео эвакуации пользователи сразу же выложили в социальные сети.

Подробности инцидента Урочняются.

Напомним, в Украине под Тернополем произошел пожар на спиртзаводе, из-за которого пришлось эвакуировать жителей окрестных домов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Ровно горел грузовой поезд с дровами. Пожар едва не привел к мощному взрыву.

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