Супруга президента США Мелания Трамп рассказала о продвижении кампании "Будь лучшим" (Be Best), которую она запустила в мае этого года, чтобы помочь детям правильно развиваться в социальной, эмоциональной и физической сферах жизни.

Об этом она написала в своем Twitter.

"Намного легче промолчать, чем выразить слова одобрения. Намного легче судить, чем понять. Еще раз спасибо за то, что позволили мне помочь начать свою вдохновляющую кампанию", - отметила первая леди США на конференции организации Students Against Destructive Decisions ("Студенты против разрушительных решений").

Программа под названием "Будь лучшим" направлена на правильное использование соцсетей и на борьбу со злоупотреблением опиоидами, заявила Мелания Трамп.

"Моральный долг нашего поколения: проявить инициативу и помочь нашим детям", - сказала первая леди.

Супруга президента США раньше уже давала понять, что хотела бы уделять больше внимания проблеме травли в интернете, а также развитию положительных форм поведения в соцсетях.

“It is easier to say nothing than to say words of kindness. It is easier to judge quickly than taking time to understand.” Thank you again to @SADDnation for allowing me to help kick off your inspiring conference! #BeBest #SADD2018 pic.twitter.com/5pDcqkfo3h