В одном из эпизодов американского многосерийного мультфильма "Симпсоны" 1997 года заметили прогноз на финал чемпионата мира по футболу. Саму игру в США традиционно называют соккер.

Об этом сообщает издание New Musical Express (NME).

В 5-й серии "Семейное оружие" девятого эпизода сериала, Симпсоны сначала видят рекламу по телевизору будущего финального матча Мундиаля между сборными Мексики и Португалии, а затем посещают его. Сама игра не имеет привязки ко времени.

По сюжету мультфильма финальный матч оказывается настолько скучным, что на стадионе завязывается массовая драка.

The moment has been pulled up by fans following The Simpsons‘ recent strong track record with predicting real-life events, including Disney’s takeover of 20th Century Fox and the election of Donald Trump as US President.

Известно несколько случаев, когда в "Симпсонах" показывали события, которые спустя время происходили в реальности. Например, покупка компанией "Дисней" киностудии "20-й век Фокс" или избрание Дональда Трампа президентом США.

Видео: youtube.com/Hi, Neighbor!

Как сообщала "Страна", "Симпсоны" рассказали о сразу двух Нобелевских лауреатов-2016 года за шесть лет до их награждения.

В другой раз в серии "Волшебник вечнозеленой Америки" Гомер Симпсон почти безошибочно определил массу бозона Хиггса (за аналогичное предсказание в реальной жизни физик Питер Хиггс также был удостоен Нобелевской премии по физике за 2013 год).

Напомним, что 19 апреля 2017 американский мультсериал "Симпсоны" отпраздновал свое 30-летие.