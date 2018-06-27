В Тель-Авиве прошла встреча принца Уильяма с победительницей "Евровидения-2018" Неттой Барзилай.

Для встречи в парке эпатажная певица, как всегда, выбрала яркий образ: ярко-желтую тунику, черные лосины и фиолетовые косички. Об этом сообщает Сosmopolitan.

Как известно, принц Уильям продолжает свой тур по странам Ближнего Востока – очередной остановкой стал Израиль. Вместе с принцем Нетта прогулялась по городу и даже выпила напиток.

Фото: cosmo.com.ua

Фото: cosmo.com.ua

Фото: cosmo.com.ua

Как сообщала "Страна", в Израиле назвали четыре города, которые будут бороться за Евровидение-2019.

Ранее "Страна" писала о том, кто такая певица Нетта Барзилай, или Что известно о победителе Евровидения-2018 из Израиля.