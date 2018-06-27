Главный тренер сборной Египта Эктор Купер, которая не прошла в 1\8 финала ЧМ-2018, лишился своего поста. В групповом турнире "фараоны" не набрали ни одного очка.

По информации местной Федерации футбола, произошло это по причине провального выступления национальной команды на Чемпионате мира, передает ТСН.

Интересно, что несколько дней назад Купер хотел продлить контракт с Египтом, однако подписание договора временно отложили. Напомним, что на Мундиале Египет проиграл России (1:3), Уругваю (0:1) и Саудовской Аравии (1:2).

Купер возглавлял египетскую команду, начиная с 2015 года. Под его руководством Салах и компания вышли в финал Кубка Африканский Наций (КАН). Что касается работы с клубами, то он возглавлял "Интер" (Италия), "Мальорка" (Испания) и "Валенсия" (Испания), с которой дважды подряд проигрывал в финале Лиги чемпионов.

Как сообщала "Страна", в игре с Египтом Саудовская Аравия сумела добыть первую победу на чемпионате мира в России. Решающий мяч Саудовская Аравия забила в компенсированное время второго тайма.

Напомним все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.