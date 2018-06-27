Украина должна продолжать прилагать усилия для того, чтобы парламентарии Польши исправили абсурдные ошибки в законе об Институте национальной памяти Польши, где предусмотрено реальное заключение за отрицание "преступлений украинских националистов". Об этом пишет УНН со ссылкой на председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который прокомментировал изменения в закон об Институте нацпамяти Польши, поддержанные польским сеймом.

"Хорошо, что польские парламентарии продемонстрировали способность видеть свои ошибки, признавать свои ошибки и даже исправлять эти ошибки. Ожидаем, что этого проявленного ума и решительности хватит и на то, чтобы исправить другие абсурдные положения закона об Институте национальной памяти (Польши - Прим.Ред.), касающиеся украинского национализма. Я убежден, что Украина должна продолжить прилагать усилия в этом направлении для того, чтобы эти изменения таки были приняты", - подчеркнул он.

Вятрович убежден, что закон об Институте национальной памяти в нынешней редакции, особенно в той части, которая касается статей об украинском национализме, делает невозможными дискуссии между украинскими и польскими историками на польской территории.

"(Закон - Прим.Ред.) останавливает фактически эту дискуссию. Более того, предполагает какие-то уголовные санкции, включая три года заключения за отрицание того, что закон называет преступлением украинских националистов", - резюмировал глава Института.

Ранее "Страна" писала о том, что сейм Польши внес изменения в скандальный закон, но "антибандеровские" положения оставил.

Также мы сообщали, что Вятрович назвал памятные мероприятия 22 июня "опасным атавизмом совка".