В официальном вестнике США "Federal Register" от 18.06.2018 № 117 сообщено, что по результатам пятилетнего пересмотра антидемпинговых мер, министерством торговли США было принято решение о прекращении с 12.06.2018 года мероприятий по украинскому нитрату аммония в связи с истечением срока их применения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Соответствующее решение Министерства торговли США предоставляет возможность доступа украинских производителей нитрата аммония на американский рынок.

Антидемпинговая пошлина по нитрату аммония была введена в США 12 сентября 2001 года в размере 156,29%.

Как сообщала "Страна", ранее Кабмин временно запретил ввоз минеральных удобрений из России.

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