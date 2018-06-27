В четверг, 28 июня, в Украине отмечают 22-ю годовщину принятия Конституции. В честь празднования в столице пройдут выставки и праздничные концерты.

Программа мероприятий опубликована на сайте КГГА.

до 30 июня в Городской специализированной молодежной библиотеке пройдет выставка "Оберег нашей государственности"; до 30 июня в Публичной библиотеке им. Леси Украинки можно будет посетить книжную выставку "Конституция - фундамент правового государства"; во всех районах Киева будут проходить торжественные мероприятия: возложение цветов к памятникам и памятным знакам выдающихся исторических деятелей Украины; 27 июня в парке "Интернациональный" пройдет праздничный концерт "Молодежь за Конституцию Украины". В этот день также проведут беседу у книжной выставки "Оберег государственности" и экспресс-информирование "Правовая азбука государства" в Центральной библиотеке имени Тараса Шевченко для детей; 28 июня состоится возложение цветов к памятнику гетмана Пилипа Орлика. Также в Печерском парке выступят любительские художественные коллективы города с праздничной концертной программой. В парках "Победа", "Партизанской славы", "Гидропарк", Голосеевском и в Центральном пройдут народные гуляния и концерты; Также до конца июня будут проходить книжные выставки, обзоры литературы, читательские конференции и другие просветительские мероприятия во всех районных библиотеках Киева. В читальном зале Государственного архива состоится выставка архивных документов.

В рамках подготовки ко Дню Конституции Украины городские власти должны провести обновление памятников и захоронений людей, которые погибли в борьбе за свободу и независимость Украины. До 28 июня должны установить государственный флаг Украины на столичных зданиях, электро- и световых опорах.

Как сообщала "Страна", в Киеве на День Конституции обещают шквалы и град.

Также "Страна" писала, что на День Конституции "почтовые террористы" грозят взрывами в столичном ТЦ.

Ранее мы также писали, что в центре Киева на праздники ограничат движение автомобилей.