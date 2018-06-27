Бывший глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков госпитализирован после попытки самоубийства. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 19 июня в квартире Родченкова в Вашингтоне, которую для него арендуют спецслужбы США. Отмечается, что прибывшие на место происшествия сотрудники ФБР вызвали скорую помощь, которая госпитализировала информатора в одну из столичных психиатрических клиник.

"По имеющимся сведениям, Родченков был срочно госпитализирован 19 июня в 15.45 в психоневрологическую лечебницу в западном округе города Вашингтона на основании сообщения сотрудника ФБР в службу 911. Дома у него обнаружены две пустые бутылки от виски и шесть пустых пачек от успокоительных препаратов на основе фенобарбитала", - сказал собеседник.

По его информации, одна из возможных причин новой попытки самоубийства - иск к Родченкову трех российских биатлонисток на $30 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что Родченков не отказывался от допинг-обвинений против сборной России.

Также мы сообщали, что Родченков в маске потребовал у МОК не дать России выйти под своим флагом на закрытии Олимпиады.