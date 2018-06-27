Делегация представителей Генеральной прокуратуры Украины с 24 по 30 июня находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике. Об этом "Стране" сообщили в отделе по связям с общественностью Генпрокуратуры, уточнив - поездка в Поднебесную происходит по приглашению китайской стороны.

В состав украинской делегации входят генеральный прокурор Юрий Луценко, его заместитель Евгений Енин и прокурор Одесской области Олег Жученко. Как уточняют в пресс-службе ГПУ, в ходе серии запланированных встреч планируется обсуждение вопросов двухстороннего сотрудничества, а также обмена опытом в части функционирования системы уголовной юстиции Украины и Китая.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, в ходе визита уже состоялись рабочие встречи Юрия Луценко с Генеральным прокурором Верховной Народной прокуратуры КНР Чжаном Цзюнем, а также Главой Верховного народного суда КНР Чжоу Цянем и Главой Национальной наблюдательной комиссии КНР Яном Сяоду.

ГПУ в Китае представляют Олег Жученко (второй слева), Евгений Енин (третий слева) и Юрий Луценко (пятый слева), источник фото: facebook.com/LarysaSargan

Встреча Юрия Луценко с Генеральным прокурором Верховной Народной прокуратуры КНР Чжаном Цзюнем, источник фото: gp.gov.ua

Помимо этого, рабочим планом поездки предусматривается проведение переговоров с руководителем прокуратуры Шанхая.

Входящий в состав украинской делегации замглавы ГПУ Евгений Енин на своей странице в Facebook уже поделился первыми впечатлениями от визита. По его словам, "овеянное мифами правосудие в Китае в реальности выглядит несколько иначе, чем многие представляют себе в Украине". В подтверждение этого Енин привел три знаковые, по его мнению, особенности китайской системы правосудия. Среди них замена казней осужденных за коррупцию в том случае, если обвиняемые соглашаются компенсировать нанесенный экономический ущерб.

Добавим, что за время пребывания Луценко на государственных должностях в Украине это уже как минимум второй официальный визит Юрия Витальевича в Поднебесную. О первом стало известно весной 2009 года, когда он занимал пост главы МВД, и тогда этот вояж случился вскоре после скандального инцидента в аэропорту Франкфурта (по данным немецких СМИ Луценко там устроил пьяный дебош, что он сам, впрочем, опровергал), и также сопровождался конфузом.

Тогда у Луценко, который возвращался из Кореи через КНР в аэропорту Пекина состоялась неофициальная встреча с представителями китайской полиции. По словам пресс-секретаря министра внутренних дел, темой разговора был обмен опытом в правоохранительной сфере.

Однако, как писала газета "Факты", "итоги столь полезной в профессиональном плане поездки несколько омрачила информация", обнародованная в СМИ. Тогда в распоряжение журналистов попала переписка украинских послов в Китайской Народной Республике и Корее. В частности, представитель Украины в Китае Сергей Камышов с грифом "очень срочно" отправил коллеге в Республике Корея Александру Белашову письмо, в котором речь шла о том, чтобы господина Луценко проинформировали о правилах поведения в Китае.

Основанием для упомянутого письма была просьба официальных органов КНР, в частности, отдела международного сотрудничества министерства общественной безопасности КНР, "предупредить господина министра, что во время пребывания в Китае он должен придерживаться китайских законов и вести себя надлежащим образом". Как уведомил своего коллегу в Корее посол Украины в Китае: "Исходя из особенностей местного протокола, такое предупреждение, не означая запрета на въезд Юрия Луценко в Пекин, равнозначно санкционированному сигналу о нежелательности такого визита с точки зрения правоохранительных органов Китая".

После обнародования в СМИ фрагментов дипломатической переписки пресс-служба политсилы Юрия Луценко - партии "Народная самооборона", потребовала срочно уволить послов Украины в Германии, КНР и Корее.

Ранее "Страна" сообщала, что генпрокурор Юрий Луценко за прошлый год потратил 201 тысячу гривен государственных средств, побывав в 16 командировках.