Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявляет, что не станет писать президенту РФ прошение о помиловании голодающего в колонии 45 дней украинского режиссера Олега Сенцова, осуждённого на 20 лет, так как в соответствии с законодательством оно не будет рассмотрено, но не стала говорить, поддержит ли она чье-либо такое же обращение. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Закон мне не позволяет обращаться с ходатайствами и рассчитывать на рассмотрение этого обращения как публичного официального документа", - сказала она.

По словам Москальковой, у нее есть своя позиция относительно возможности помилования Сенцова.

"Я никогда не говорила, что у меня нет позиции. Есть определенный порядок, который предполагает обращение личное человека, его волеизъявление о помиловании", - сказала она.

Вместе с тем она призналась, что в случае с возвращением на родину нардепа Надежды Савченко процедура была нарушена, так как о помиловании Владимира Путина попросили вдовы погибших. "Я пока ничего не знаю о волеизъявлении родственников, самого Сенцова, хочет ли он этого", - сказала Москалькова.

При этом омбудсмен РФ ответила молчанием на вопрос, поддержала бы она прошение о помиловании, если бы оно поступило от Сенцова или кого-либо, и предложила задать следующий вопрос.

Кроме того, Москалькова сказала: "Ещё меня очень беспокоит, что вот так (получается, - Прим. ред.): просили за Савченко. Ее помиловали, освободили, передали украинской стороне. Где она сейчас? Сидит... Нам надо подумать ещё, добро ли мы делаем, отправляя (людей, - Прим. ред.)".

Напомним, по состоянию на 27 июня Олег Сенцов голодает уже 45-й день. Пока достоверной информации о состоянии его здоровья нет. Известно лишь, что это состояние сложное.

Как сообщала "Страна", в России заявили, что разрешат посещение Сущенко только после вступления в силу приговора.

В тоже время в Украине российский омбудсмен Москалькова не сможет проведать главреда РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

Мы писали, что в Кремле объяснили, почему между российским и украинским обмудсменами такие "сложные отношения".

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