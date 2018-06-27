В двух селах Чечельницкого района Винницкой области 62 человека отравились после школьных выпускных, с признаками острой кишечной инфекции они были госпитализированы в инфекционное отделение Бершадской окружной больницы интенсивного лечения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Винницкой области.

Среди пострадавших - 23 ребенка с признаками острой кишечной инфекции.

Отмечается, что всем госпитализированным установлен предварительный диагноз "Острый гастроэнтероколит". Протекание заболевания у всех больных средней степени тяжести.

В ходе расследования выяснилось, что все госпитализированные 23 июня присутствовали на праздновании выпускных вечеров в с. Бондуровка, в сельском доме культуры, и в с. Стратиевка, в школьной столовой.

"Блюда для празднования обоих выпускных вечеров заказывались и готовились в кафе "Вербка" с. Вербка Чечельницкого района и доставлялись к местам проведения мероприятий без холодильного оборудования", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, работники кафе были допущены к работе без пройденного медицинского осмотра в полном объеме.

Также отсутствуют исследования питьевой воды, на которой готовились блюда. Поставки продукции в кафе осуществляется с продуктовой базы "Де-люкс" г. Бершадь и частично с рынков пгт Чечельник и г. Бершадь (домашние колбасы, копченое мясо, овощи и фрукты).

В ходе расследования вспышки также обследовали 6 работников кафе. Подчеркивается, что для лабораторных исследований в кафе отобрали 5 проб готовых блюд, 1 пробу питьевой воды из сельского водопровода, 40 гигиенических смывов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

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