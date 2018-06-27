Киев застрял в пробках перед долгими выходными на День Конституции
Перед длинными выходными ко Дню Конституции, в среду, по состоянию на 16:30 Киев сковали 7-балльные пробки. По данным онлайн-сервисов Google, движение парализовано в центре столицы.
Так, стоит бульвар Шевченко, улицы Саксаганского, Жилянская, Симона Петлюры, Бассейная, Крещатик (в районе станции метро Театральная), Михайловская и Большая Житомирская и Вознесенская.
Фото: google.com/maps
Также стоит Вокзальная площадь, Нижнеюрковская улица, Набережно-Крещатицкая улица в сторону центра в районе метро Тараса Шевченко, улица Елены Телиги в сторону станции метро Почайная.
Кроме того, стоит Голосеевский проспект в районе Выставочного центра, Кольцевая дорога в районе метро Теремки, и частично улица Академика Заболотного.
Наблюдаются пробки при подъезде к Северному мосту и в районе метро Академгородок.
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