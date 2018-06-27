Перед длинными выходными ко Дню Конституции, в среду, по состоянию на 16:30 Киев сковали 7-балльные пробки. По данным онлайн-сервисов Google, движение парализовано в центре столицы.

Так, стоит бульвар Шевченко, улицы Саксаганского, Жилянская, Симона Петлюры, Бассейная, Крещатик (в районе станции метро Театральная), Михайловская и Большая Житомирская и Вознесенская.

Фото: google.com/maps

Также стоит Вокзальная площадь, Нижнеюрковская улица, Набережно-Крещатицкая улица в сторону центра в районе метро Тараса Шевченко, улица Елены Телиги в сторону станции метро Почайная.

Кроме того, стоит Голосеевский проспект в районе Выставочного центра, Кольцевая дорога в районе метро Теремки, и частично улица Академика Заболотного.

Наблюдаются пробки при подъезде к Северному мосту и в районе метро Академгородок.

Как сообщала Страна, Омелян рассказал, кто несет ответственность за плохие дороги в Украине

Мы писали, что при строительстве и ремонте дорог в Украине начнут проектировать обязательные велодорожки

Ранее появилось видео последствий ДТП между Киевом и Броварами, где водитель хотел повернуть налево из правой полосы.