Украинский певец Олег Винник, который станет хедлайнером первого дня нынешнего музыкального фестиваля Atlas Weekend, где он обещал представить эксклюзивную рок-программу, опубликовал в соцсети фото на фоне карпатских пейзажей.

Исполнитель в очередной раз похвастался своими рельефными мышцами и сделал акцент на том, что ему вдвое приятно тренироваться на фоне таких прекрасных пейзажей.

Facebook отметил его местонахождения - Буковель.

Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

Напомним, фестиваль Atlas Weekend, на котором Олег Винниквыступит в образе рокера, в этом году будет шестидневным и пройдет с 3 по 8 июля на территории киевского экспоцентра ВДНХ.

Ранее "Страна" писала о том, что Олег Винник показал будоражащее воображение видео из бассейна.

Также мы сообщали, что концерт Олега Винника вызвал километровые заторы в Ужгороде.