Сегодня 27 июня около 12 часов дня из-под конвоя, из зала Миргородского горрайонного суда совершил побег 40-летний подсудимый Суржан Виталий Александрович, житель Лисичанска Луганской области.

Каким образом ему удалось уйти-разбирается прокуратура, не исключен сговор с конвоем, как в деле "брачного афериста" в Киеве.

Фото: Страна.ua

По оперативным данным, преступник скрылся на автомобиле Ауди А6, серебристого цвета, кузов универсал на литовских номерах.

Возможно направляется в сторону Полтавы. Имеет при себе огнестрельное оружие. В автомобиле может находиться женщина-подельница или заложница.

МВД разослало телеграммы в области и просит бросить все силы на задержание и установления преступника, информировать все блокпосты, ориентировать весь личный состав.

По Полтавской области введен в действие оперативный план "Сирена".

Суржан очень опасный преступник, ранее судим за бандитизм, разбои угоны автотранспорта. В случае получения информации о месте нахождения последнего МВД просит граждан проинформировать полицию по тел. (0532) 51-77-02 - ч / ч ГУНП, (0532) 51-76-72 - ГУНП в Полтавской области, факс (0532) 56-77-24 или 102.

Как сообщала "Страна", в Киеве у главы Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса воры украли кошелек с деньгами.