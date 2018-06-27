Международный сервис пассажирских автоперевозок Uber, который начал первым доставлять еду дроном, планирует запустить сервис по доставке еды в Украине uberEats до конца этого года. Об этом сообщает "Фокус".

По словам генерального менеджера Uber в Центральной и Восточной Европе Алексея Стаха, сейчас uberEats стремительно развивается в Европе. Сервис предусматривает в разы более быструю подачу, чем через традиционную службу доставки.

"Мы также запускаем новую систему безопасности – политику ограничения нахождения водителей в приложении. По истечении 12 часов за рулем водитель не сможет зайти на платформу следующие 6 часов", - добавил представитель компании.

Он пояснил, что это даст водителю возможность отдохнуть, и в результате повысит безопасность пассажиров и водителей.

Точное количество водителей, которые сотрудничают с компанией в Украине не называется. Однако средний доход одного водителя в неделю составляет 6 тысяч гривен. За 2 года приложение Uber скачали более 2,5 млн человек.

Uber работает в 600 городах в 75 странах.

Средняя стоимость поездки в Украине составляет 3 евро, при этом, например, в Амстердаме – 14 евро.

Функцией вызова такси по телефону в компании воспользовались более 23 тысячи человек с момента запуска соответствующей услуги.

Как сообщала "Страна", Uber начал работу в Украине в конце июня 2016 года.

Также "Страна" писала, что украинцы придумали схемы для обмана Uber, BlaBlaCar, Airbnb и Booking.com.