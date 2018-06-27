Авария с участие грузового автобуса и молоковоза произошла сегодня, 27 июня, на 317 км трассы Киев-Одесса. Об этом сообщает ТСН.

Водитель микроавтобуса заснул за рулем и на скорости столкнулся с молоковозом. В салоне авто водитель был один. После сильного удара его микроавтобус еще около 300-400 метров тянуло по инерции по трассе.

Фото: ru.tsn.ua

Оба автомобиля сильно повреждены. Водителя молоковоза доставили в больницу в шоковом состоянии и легкими повреждениями. Водитель микроавтобуса в ДТП не пострадал и остался на месте столкновения.

Ранее "Страна" писала о том, что в больнице умер велосипедист, который угодил в ДТП возле стадиона "Спартак".

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