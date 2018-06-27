Из Львова задерживается вылет рейсового самолета SkyUp в Хургаду, пока вылет самолета отложили до 18:00.

Причиной задержки называют то, что самолет украинской авиакомпании SkyUp, который должен был приземлиться в международном аэропорту "Львов" 27 июня в 12:30 вылетел из египетского города Хургада с опозданием, - в 13:16.

Поэтому вылет рейса №KUP5413 из Львова в Хургаду задерживается до 18:00, сообщила пресс-служба аэропорта, ссылаясь на информацию авиакомпании.

Фото: facebook.com

В настоящее время продолжается регистрация пассажиров. С пассажирами рейса в аэропорту работает представитель авиакомпании, который должен позаботиться, чтобы на время ожидания основные их потребности были обеспечены согласно правилам воздушных перевозок.

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