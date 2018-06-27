В Славянске Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирской маршрутки пострадали девять человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области в Facebook.

Авария произошла в среду около 6:45 утра на перекрестке в центре города. По предварительным данным, 49-летний водитель "Волги" не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с микроавтобусом. От удара маршрутка врезалась в столб.

Девять человек получили телесные повреждения. Всем пострадавшим в возрасте от 30 до 77 лет оказана медицинская помощь.

Правоохранители проверяют обстоятельства происшествия

Открыто производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Фото: facebook.com/don.gunp

Фото: facebook.com/don.gunp

Фото: facebook.com/don.gunp

Как сообщала "Страна", на почте в Славянске обнаружили две сумки с гранатами.

Также "Страна" писала, как двое военных устроили хулиганскую стрельбу под Славянском.

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