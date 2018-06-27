Национальный банк Украины (НБУ) вводит плату за подкрепление касс банков монетами 10 и 50 коп. Согласно постановлению НБУ №71 от 25 июня, которое вступает в силу 1 августа, тариф на подкрепление касс банков разменными монетами номиналом 10 коп. - 20 грн за 1 тыс. штук, номиналом 50 коп.- 35 грн на 1 тыс. штук, тогда как номиналами 1,2,5 и 25 коп. – остается бесплатным.

В настоящее время подкрепление касс банков монетами бесплатное.

Как сообщалось, НБУ принял решение прекратить чеканить монеты мелких номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек. Они будут и далее находиться в обращении, однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов.

В Украине с 1 июля 2018 года начнут применять правила округления общих сумм наличных расчетов. Оно будет применяться только в случае отсутствия в наличии монет мелких номиналов.

Как сообщала "Страна", в НБУ подсчитали сколько и какие именно гривни сейчас на руках у украинцев. Наибольшее количество банкнот в обращении – купюры номиналами 200 грн (20,41%) и 1 грн (19,25%), наибольшее количество монет – номиналами 10 копеек (29,3%) и 1 копейка (18,76%).

Отметим, что гривна обесценилась в 14 раз с 1996 года.