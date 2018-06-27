В Николаеве 26-летний актер бросился под тепловоз из-за несчастной любви. Об этом сообщает "Новости-N".

У погибшего нашли предсмертную записку, адресованную его подруге, с которой они длительное время жили вместе, но не были расписаны.

В записке он признается своей подруге в любви, утверждает, что жить без нее не может.

По словам источника, у мужчины произошла серьезная размолвка с женой на почве ревности. Именно это обстоятельство и толкнуло его на роковой шаг.

В записке также говорится, что сначала он хотел броситься под автомобиль, но потом выбрал поезд.

Как удалось выяснить, погибший 1992 года рождения, прописан в Харьковской области. По некоторым сведениям, работал актером в кукольном театре. В Николаев якобы приехал с театром для выступлений. В Николаев уже приехала мать погибшего, которая забрала тело сына, чтобы похоронить на родине.

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