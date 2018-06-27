Верховный суд отказался признавать незаконными решения о запрете СБУ на въезд в Украину певице Наташе Королевой. Артистка, которая родилась в Киеве и носит фамилию Порывай, посещала оккупирован Крым и поэтому не сможет приезжать на родину до 2021-го года, сообщает Украинская правда.

Согласно решению Верховного суда Украины от 15-го июня, Наталье Порывай отказано в удовлетворении кассационной жалобы на решение первой и апелляционной инстанций, признавших запрет въезда законным.

"Иностранка проводит деятельность, создает предпосылки к вмешательству во внутренние дела Украины и совершение противоправных проявлений, связанных с посягательством на территориальную целостность Украины. Используя СМИ, она поддерживает действия Российской Федерации по аннексии территории АР Крым", - процитировал суд постановление СБУ от 2016-го года.

Судейская коллегия решила, что отсутствуют новые факты, "которые бы доказывали нарушение норм материального или процессуального права" в предыдущих решениях судов. Определение Верховного суда обжалованию не подлежит.

Однако Наташа Королева обещает "не опускать рук" и намерена обратиться в международные суды. Об этом певица написала на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com

"Мама, а ты верила и надеялась !!! Ну ничего, прорвемся !!!! ...", - написала Наталья, прикрепив к эмоциональному посту фото с застолья.

"Наверное, не только мне важно приехать на Украину. Это необходимо огромному количеству людей, у которых там есть родные, близкие и, что особенно важно, могилы. Хочется прийти и помянуть людей, которых сейчас уже нет с нами. Я считаю, это нормальное человеческое желание ", - сказала Королева "Федеральному агентству новостей ".

"Возможно, я единственный человек, который всеми возможными законными способами пытается обжаловать решение украинских судов и добиться права въехать в страну, возможно, другие опустили руки ... Но я руки не опущу. Я иду до конца. Посмотрим, чем закончится вся эта история. Если действительно запрет на мой въезд признан законным, следующая наша инстанция - международные суды ", - пообещала артистка.

Ранее "Страна" писала о том, что Наташа Королева в красном мини отпраздновала 16-летие сына.

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