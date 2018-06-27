Услуга по переносу абонентских номеров в Украине, которая позволит абонентам менять оператора без смены номера и известна под названием Mobile Number Portability (MNP), начнет работать ориентировочно с мая 2019 года. Такое решение приняла Национальная комиссия регулирования связи и информатизации совместно с мобильными операторами, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что по итогам совещания НКРС и операторов был одобрен ориентировочный план мероприятий по внедрению услуг по переносу абонентских номеров. Согласно ему, тестирование услуги начнется в апреле 2019 года, а коммерческий запуск - с 1 мая 2019 года.

Как известно, НКРС еще в 2014 году в пределах своих полномочий определила Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) администратором базы данных перенесенных абонентских номеров, однако процесс отбора поставщика оборудования и программного обеспечения MNP затянулся за судебных разбирательств.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине произошел масштабный сбой с мобильным интернетом Lifecell.

Также мы сообщали, что мобильные операторы будут предоставлять Минэкономики данные о выездах украинцев за границу.