Депутаты Верховной Рады отказались идти на ежегодный прием к генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, посчитав это излишеством в условиях недофинансирования организации.

Об этом сообщил в Facebook глава украинской делегации Владимир Арьев.

"В условиях, когда из-за финансового шантажа России СЕ экономит на бумаге для документов, не очень логично устраивать роскошные приемы на сотни людей. При этом Украина, которая добровольно пожертвовала 400 тысяч долларов на поддержку организации в сложное время, не получила ответа от Ягланда о стоимости ежегодного большого приема и целесообразности его проведения в сложных финансовых условиях", - заявил он.

Фото: facebook.com/volodymyr.ariev

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что европейские депутаты также должны игнорировать прием у Ягланда.

"Генсек СЕ Т.Янгланд все время жалуется на экономические трудности из-за неуплаты россиянами их взноса. И под соусом экономических проблем организации пытается вернуть россиян - хоть тушкой, хоть чучелом. И в то же время устраивает приемы на сотни персон с шампанским на аперитив. Украинская делегация публично отказалась от приглашения на этот прием. Призываем европейских коллег поступить так же", - заявила она в Facebook.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

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