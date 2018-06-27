Сегодня, 27 июня, полицейские и взрывотехники проверили на предмет заминирования здание Высшего совета правосудия Украины по улице Студенческой, 12-А. Взрывчатых веществ в помещении выявлено не было.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Полицейские сообщают, что в помещении обнаружили муляж взрывного устройства.

"После тщательной проверки объекта в помещении правоохранители обнаружили муляж, похожий на взрывное устройство, который изъяли специалисты взрывотехнической службы. Других опасных предметов в ходе обследования обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Других подробностей пресс-служба не сообщает.

Как сообщала "Страна", на День Конституции "почтовые террористы" грозят взрывами в столичном ТЦ.

Также "Страна" писала, что 22 июня в Киеве прогремел взрыв в "Ощадбанке".