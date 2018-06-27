Украина входит в десятку европейских стран, где до сих пор происходят убийства журналистов. Из 23 журналистов, убитых в Европе с 2015 года, двое погибли в Украине.

Об этом на конференции ОБСЕ, проходящей в Киеве, заявил генсек Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикардо Гутьеррес.

Он привел в пример убийства Олеся Бузины и Павла Шеремета, уточнив, что по последнему случаю у следствия вообще отсутствуют подозреваемые. Гутьеррес напомнил о наличии информации, что вечером накануне убийства Шеремета за его автомобилем и вероятной установкой взрычатки наблюдала СБУ.

Украина также вошла в четверку стран Европы, где регулярно арестовывают журналистов – наряду с Турцией, Азербайджаном и Россией: "Сейчас мы знаем о четырех журналистах в Украине, которые были заключены в тюрьму – Станислав Асеев в Донбассе, Дмитрий Василец и Евгений Тимонин (уже освобождены - ред.), которых осудили на 9 лет, и журналист Кирилл Вышинский (также в заключении находится журналист Василий Муравицкий - ред.)".

14% нарушений по Украине - это безнаказанность в отношении журналистов. Средний показатель по другим странам Европы составляет всего 4% - Украина таким образом "лидирует" с огромным отрывом.

Еще 19% нарушений - это дискриминация журналистов. И здесь мы впереди Европы, где этот показатель в среднем составляет 15%.

Также Гутьеррес заявил, что украинские власти позволяют себе язык ненависти (hate speech) и запугивания по отношению к журналистам.

В частности, в этом отметилась пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, которая после "убийства" Аркадия Бабченко опубликовала список из 26 "зрадофилов", критиковавших правоохранительные органы, в котором присутствуют журналисты Мирослава Гонгадзе и Сергей Томиленко.

Упомянута в этом контексте и спикер Рады Ирина Геращенко, которая в мае обвинила Национальный союз по защите прав журналистов в "кооперации с кремлевскими пропагандистами".

Гутьеррес подытожил, что украинские журналисты все чаще становятся жертвами вербального насилия со стороны представителей власти.

Генсек EFJ упомянул также инсценировку убийства Аркадия Бабченко.

"До сих пор (власти Украины – ред.) не объяснили, зачем это было нужно. Все это по-прежнему непонятно. Ясно одно - Украина серьезно пошатнула доверие к себе ... это безответственный акт", - сказал он, назвав инцидент "манипуляцией общественным мнением" и неуважением ко всем по-настоящему погибшим журналистам.

Речь Гутьерреса начинается с 6:08:25

Как сообщала "Страна", 26 июня в Киеве началась конференция под названием "Усиление свободы и плюрализма средств массовой информации в Украине во время конфликта в стране и вокруг неё".

Также сообщалось, что в ОБСЕ призвали украинскую власть завершить расследование дел об убийствах журналистов Павла Шеремета и Олеся Бузины.