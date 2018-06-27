Twitter усложнит регистрацию новых аккаунтов из-за ботов
Социальная сеть Twitter будет требовать обязательное подтверждение регистрации новых аккаунтов через e-mail и телефонные номера.
Об этом говорится в блоге компании.
"Это важное изменение для защиты от людей, которые пытаются воспользоваться нашей открытостью", - говорится в блоге компании.
Такие меры соцсеть введет, чтобы ограничить платформу от спама и спам-ботов.
Только в мае технические специалисты микроблога еженедельно блокировали около 10 миллионов фейковых пользователей.
Нововведение начнет действовать до конца года.
Ранее "Страна" сообщала, что Twitter стал недоступен миллионам пользователей на смартфонах с Windows.
Также основатель Twitter признался, что у него нет компьютера, который отвлекает от важных мыслей.
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