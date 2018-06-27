Социальная сеть Twitter будет требовать обязательное подтверждение регистрации новых аккаунтов через e-mail и телефонные номера.

Об этом говорится в блоге компании.

"Это важное изменение для защиты от людей, которые пытаются воспользоваться нашей открытостью", - говорится в блоге компании.

Такие меры соцсеть введет, чтобы ограничить платформу от спама и спам-ботов.

Только в мае технические специалисты микроблога еженедельно блокировали около 10 миллионов фейковых пользователей.

Нововведение начнет действовать до конца года.

Ранее "Страна" сообщала, что Twitter стал недоступен миллионам пользователей на смартфонах с Windows.

Также основатель Twitter признался, что у него нет компьютера, который отвлекает от важных мыслей.