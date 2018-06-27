Правоохранители Ровенской области пресекли деятельность одного из самых посещаемых пиратских онлайн-кинотеатров onlainfilm. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Оnlainfilm входил в пятерку самых посещаемых сайтов на территории нескольких стран.

Сообщается, что ежедневно сайт посещали до полумиллиона пользователей сети Интернет, а количество просмотров видео превышала 2 миллиона.

"Для анонимности злоумышленники использовали услуги обратного прокси-сервера, что давало возможность ретранслировать запросы клиентов из внешней сети на один или несколько серверов расположенных во внутренней сети", - пояснили в полиции.

Фото: npu.gov.ua

В Хмельницком полицейские провели одновременно пять санкционированных обысков, в процессе которых изъяли компьютерную технику и деньги. Сумма ущерба будет установлена ​​после проведения всех следственных действий.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.176 (нарушение авторского права и смежных прав) УК.

После получения результатов экспертиз будет решаться вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы.

Ранее "Страна" писала о том, что киберполиция поймала хакера, который взламывал аккаунты в соцсетях и получал личные данные с телефонов.

Также мы сообщали, что киберполиция закрыла онлайн-кинотеатр kinoprostir.com.