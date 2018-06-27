В столице частично сняли стеклянные панели с купола здания Верховной Рады Украины для ремонта. Снимок купола опубликовала сестра нардепа Надежды Савченко Вера на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

В среду, 27 июня, рабочие начали ремонтировать стеклянный купол здания Верховной Рады. Строители отремонтируют металлоконструкции купола, шпиль, где нужно заменить металлическое покрытие, также заменят стекло, покрывающее купол. Затем необходимо отремонтировать лестницу, которую используют для обслуживания купола. Работы должны завершить до начала парламентских заседаний, то есть до конца августа. На ремонт купола Верховной Рады из бюджета было выделено 7,5 млн гривен.

Как сообщала "Страна", Верховная Рада потратила 1,3 миллиона на ремонт кулуаров и перенос флага.

Напомним, в представлении Луценко на Савченко говорилось, что она хотела обрушить купол Рады и добить депутатов из автомата.